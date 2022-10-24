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Каждый десятое. Поляки подсчитали число предприятий, открытых украинцами

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Польша, Понедельник 24 октября 2022 16:17
Каждый десятое. Поляки подсчитали число предприятий, открытых украинцами Фото: украинцы массово регистрируют бизнес в Польше (kgpp.pl)
Автор: РБК-Украина

Украинцы массово открывают бизнес, приехав в Польшу из-за начала войны в Украине. Если в январе этого года было зарегистрировано всего 188 таких предприятий, сейчас эта цифра возросла до 2273.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на businessinsider.com.pl.

Катажина Дембковская, эксперт Польского экономического института, говорит о том, что тенденция очевидна и это свидетельствует о том, что украинцы планируют оставаться в Польше на длительный срок. Причем 96% украинских предпринимателей зарегистрировались уже после февраля этого года.

Чаще всего они организуют деятельность в ІТ-сфере, логистике, индустрии красоты. В то же время украинцы продолжают заполнять вакансии в строительстве, агросекторе, автосервисе.

Кроме того, эксперты считают показательными данные о начале нового учебного года, из которых становится понятно, сколько украинских беженцев собирается связать свою жизнь с Польшей на продолжительное время.

"Можно предположить, что если кто-то остался в Польше до сентября и отдал своих детей в школу здесь, это важное решение по выбору места жительства. Если к этому добавить решение о создании фирмы, то есть выбор формы заработка и закрепления источника дохода, то можно предположить, что эти люди планируют связать свою жизнь с Польшей на более длительный срок", - подчеркивает Дембковская.

Напомним, правительство Польши отказалось от сбора налогов с беженцев из Украины, которые прибыли в эту страну после 24 февраля и с тех пор работают удаленно на своего украинского работодателя. Ранее предполагалось, что такие граждане должны подать налоговую декларацию в Польше и заплатить подоходный налог до 20 сентября.

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