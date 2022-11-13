"Кожен день груз-200, груз-300": росіяни жаліються на втрати під Херсоном

Російські військові, які перебувають у Херсонській області, жаліються на великі втрати техніки та особового складу. А також на постійне вогневе ураження від ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову окупантів, яку перехопило ГУР МО.

Так, у записі окупант-танкіст із позивним "Турист" розповідає про великі втрати у своїх військах.

"Мы под Херсоном стоим, тут каждый день груз-200, груз-300… Нас тут всего 2 экипажа… Остальные восьмидесятки (танки т-80) 12 танчиков наши - распи*дошили...У нас тут пи*дец, как только мы сюда приехали. Мы тут каждый день под минометами, нах*й. Квадрик над нами зависает, тут же минометы летят. Баки нам распид*шило осколками", - жаліється окупант.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по будівлі в Херсонській області, де знаходилось до 500 окупантів, звідти вивезли дві вантажівки ліквідованих росіян.

Додамо, що за минулу добу українські бійці знищили ще 650 окупантів.

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