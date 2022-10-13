Кожен день двохсоті, трьохсоті. Окупант розповідає про втрати російської армії (перехоплення)

Кожен день російська армія зазначає численних втрат на війні в Україні. Завдяки успішним діям ЗСУ серед загарбників є й двохсоті (вбиті), й трьохсоті (поранені).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови росіян, яку опубліковало Головне управління розвідки .

Російський окупант, що знаходиться в Донецькій області, розповідає співбесіднику, що він на передовій лінії фронту.

"Міномети х*ячать туди-сюди. Кожен день двохсоті, трьохсоті", - сказав він.

Загарбник також зазначив, що вчора українські захисники ліквідували 18 окупантів.

"Зайшли "в тиху", фішка не спрацювала, 18 людей, нах*й", - сказав він.

При цьому російські загарбники не встигли схопити наших бійців.

Нагадаємо, російські окупанти не розуміють, чому Росія воює проти України. Вони скаржаться на командування та хочуть втекти додому.

Окрім того, у перехопленій розмові росіяни говорили, що як тільки вони залишають свої позиції, українські військові знову беруть їх в оточення.

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