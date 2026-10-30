Кожен четвертий смартфон у небезпеці: чому користувачі не оновлюють Android

Які версії Android найпоширеніші?

Згідно з останніми показниками, актуальний розподіл активних пристроїв, які підключалися до магазину Google Play протягом тижня, виглядає так:

Android 16 займає перше місце з показником 25,4 відсотка. Приріст користувачів демонструє значний стрибок порівняно з груднем минулого року, коли його частка становила лише 7,5 відсотка.

Android 14 утримує другу позицію з результатом 15,3 відсотка.

Android 15 посів третє місце із часткою у 14,7 відсотка. Разом із попередньою версією вони охоплюють 30 відсотків всього ринку.

Водночас старіші ітерації системи досі мають величезну аудиторію. Зокрема, Android 13 встановлений на 11,8 відсотка пристроїв, Android 11 - на 10,5 відсотка, а Android 12 використовують 9,6 відсотка власників смартфонів.

Загалом понад 30 відсотків активних гаджетів досі працюють на Android 13 або старших версіях.

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Проблеми з оновленням до нових версій

Особливу увагу експертів привертає ситуація з новітньою платформою. Попри те, що Android 17 вийшла у червні, її частка наразі становить лише 1 відсоток від загальної кількості активних пристроїв.

Звісно, новітня ОС мала менше часу на поширення порівняно з попередницями, проте такий показник вкотре підкреслює, наскільки повільно оновлення добираються до кінцевих користувачів.

Загалом же 56,4 відсотка пристроїв працюють на Android 14 або новіших версіях. Це означає, що кожен четвертий смартфон у світі все ще працює на застарілому ПЗ.