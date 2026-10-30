Каждый четвертый смартфон в опасности: почему пользователи не обновляют Android

Какие версии Android наиболее распространены?

Согласно последним показателям, актуальное распределение активных устройств, подключавшихся к магазину Google Play в течение недели, выглядит так:

Android 16 занимает первое место с показателем 25,4 процента. Прирост пользователей демонстрирует значительный скачок по сравнению с декабрем прошлого года, когда его доля составляла всего 7,5 процента.

Android 14 удерживает вторую позицию с результатом 15,3 процента.

Android 15 занял третье место с долей в 14,7 процента. Вместе с предыдущей версией они обхватывают 30 процентов всего рынка.

В то же время более старые итерации системы до сих пор имеют огромную аудиторию. В частности, Android 13 установлен на 11,8 процента устройств, Android 11 - на 10,5 процента, а Android 12 используют 9,6 процента владельцев смартфонов.

В общей сложности более 30 процентов активных гаджетов до сих пор работают на Android 13 или старших версиях.

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Проблемы с обновлением до новых версий

Особое внимание экспертов привлекает ситуация с новейшей платформой. Несмотря на то, что Android 17 вышла в июне, ее доля в настоящее время составляет всего 1 процент от общего количества активных устройств.

Конечно, новейшая ОС имела меньше времени на распространение по сравнению с предшественницами, однако такой показатель еще раз подчеркивает, насколько медленно обновление добирается до конечных пользователей.

В целом же 56,4 процента устройств работают на Android 14 или более новых версиях. Это означает, что каждый четвертый смартфон в мире все еще работает на устаревшем ПО.