Кожен четвертий не вступив у бажаний виш або на омріяну спеціальність: опитування про НМТ

62% вступників задоволені балами, які отримали на національному мультипредметному тесті (НМТ). Водночас майже чверть опитаних першокурсників не змогли вступити одночасно на бажану спеціальність і до омріяного університету.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на опитування KSE Institute.
Згідно з опитуванням, 62% першокурсників задоволені балами, які отримали на НМТ.
Для 76% опитаних результати тестування дали змогу вступити на бажану спеціальність до бажаного закладу вищої освіти.
Ще 14% вступили на бажану спеціальність, але до іншого вишу. Водночас 6% вступників потрапили до бажаного закладу освіти, проте обрали іншу спеціальність.
Ще 4% через результати НМТ змінили і спеціальність, і університет.
Рівень задоволеності балами відрізнявся залежно від предмета. Найменше першокурсники задоволені результатами з математики та іноземної мови.
Розподіл задоволеності за предметами такий:
Таким чином, найвищу задоволеність учасники опитування висловили результатами з географії та української літератури, а найнижчу - з математики та іноземної мови.
Додамо, що участь в опитуванні взяли 3700 осіб. Його проводиили в два етапи з лютого до середини травня 2026-го. Тож йдеться про результати торішньої вступної кампанії.
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