Каждый четвертый не поступил в желаемый вуз или на желаемую специальность: опрос о НМТ

Оправдал ли НМТ ожидания

Согласно опросу, 62% первокурсников удовлетворены баллами, получившими на НМТ.

Для 76% опрошенных результаты тестирования позволили поступить на желаемую специальность в желаемое высшее образование.

Еще 14% поступили на желаемую специальность, но в другой вуз. В то же время 6% поступающих попали в желаемое учебное заведение, однако выбрали другую специальность.

Еще 4% из-за результатов НМТ сменили и специальность, и университет.

Результаты опроса (инфографика KSE Institute)

Какими предметами довольны больше всего

Уровень удовлетворенности баллами отличался в зависимости от предмета. Меньше всего первокурсники довольны результатами по математике и иностранному языку.

Распределение удовлетворенности по предметам такое:

география - 85%;

украинская литература - 84%;

математика - 53%;

иностранный язык - 54%.

Таким образом, наивысшую удовлетворенность участники опроса выразили результатами по географии и украинской литературе, а самую низкую - по математике и иностранному языку.

Добавим, что в опросе приняли участие 3700 человек. Его проводили в два этапа с февраля по середину мая 2026-го. Поэтому идет речь о результатах прошлогодней вступительной кампании.