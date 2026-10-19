RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Каждый четвертый не поступил в желаемый вуз или на желаемую специальность: опрос о НМТ

17:47 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
Что еще показал опрос о результатах НМТ (фото РБК-Украина)

62% поступающих довольны баллами, получившими на национальном мультипредметном тесте (НМТ). В то же время почти четверть опрошенных первокурсников не смогли поступить одновременно на желаемую специальность и в мечтательный университет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на опрос KSE Institute.

Оправдал ли НМТ ожидания

Согласно опросу, 62% первокурсников удовлетворены баллами, получившими на НМТ.

Для 76% опрошенных результаты тестирования позволили поступить на желаемую специальность в желаемое высшее образование.

Еще 14% поступили на желаемую специальность, но в другой вуз. В то же время 6% поступающих попали в желаемое учебное заведение, однако выбрали другую специальность.

Еще 4% из-за результатов НМТ сменили и специальность, и университет.

Результаты опроса (инфографика KSE Institute)

Какими предметами довольны больше всего

Уровень удовлетворенности баллами отличался в зависимости от предмета. Меньше всего первокурсники довольны результатами по математике и иностранному языку.

Распределение удовлетворенности по предметам такое:

  • география - 85%;
  • украинская литература - 84%;
  • математика - 53%;
  • иностранный язык - 54%.

Таким образом, наивысшую удовлетворенность участники опроса выразили результатами по географии и украинской литературе, а самую низкую - по математике и иностранному языку.

Добавим, что в опросе приняли участие 3700 человек. Его проводили в два этапа с февраля по середину мая 2026-го. Поэтому идет речь о результатах прошлогодней вступительной кампании.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие специальности стали самыми популярными среди абитуриентов в 2026-м.

Кроме того, мы объясняли, что с 1 сентября вдвое выросли стипендии в вузах и колледжах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вступительная кампанияНМТ