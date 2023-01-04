ua ru
Ср, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Каждый дом - крепость. "Повар Путина" признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут, - ISW

Новина українською →
Среда 04 января 2023 04:49
Каждый дом - крепость. "Повар Путина" признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут, - ISW Фото: Пригожин признал, что российские оккупанты не могут захватить Бахмут (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался оправдать провалы армии РФ в Бахмуте, но лишь подтвердил то, что силы оккупантов достигли своего максимума в попытках захватить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отметили аналитики, в интервью российским пропагандистам 31 декабря "повар Путина" заявил, что наступательная операция очень изматывающая, потому что каждый дом там - "крепость".

"Это важный перелом для Пригожина. Он впервые представил силы "вагнеровцев" в Бахмуте как те, что фактически не достигли успеха", - говорится в отчете ISW.

Специалисты напомнили, как в октябре "повар Путина" уверял, что ЧВК "Вагнера" ​​продвигается на 100-200 метров в сутки.

В Институте изучения войны предполагают, что теперь Пригожин начал информационную кампанию, чтобы обвинить в провалах Минобороны РФ или российскую промышленную базу и снять с себя ответственность за неспособность захватить Бахмут.

Ключевые выводы ISW:

  • Путин одобрил ряд инструкций для российских ведомств и чиновников, которые, вероятно, направлены на понижение широко распространенной критики по обеспечению и выплате льгот российским военным.
  • Путин подтвердил, что Россия использует разные социальные схемы, чтобы оправдать передачу украинских детей в Россию.
  • Системные сбои в усилиях России по формированию вооруженных сил продолжают наносить ущерб российским оперативным возможностям в Украине.
  • Снижение возможностей российского военного персонала, вероятно, еще больше обострит критику российских милблогеров по поводу усилий России по формированию вооруженных сил.
  • Российские войска продолжали ограниченные контратаки на линии Сватово-Кременная, поскольку украинские войска продолжали наносить удары по материально-техническому обеспечению российских войск в Луганской области.
  • Российские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и Авдеевки и, возможно, усиливают свою группировку на западе Донецкой области.
  • Как сообщалось, на 2 января украинские войска заняли позиции на Большом Потемкинском острове в дельте реки Днепр.
  • Путин подписал указ, предусматривающий дополнительные льготы личному составу российских войск и Росгвардии, охраняющих российско-украинскую границу.

Напомним, Силы обороны Украины отбивают вражеские штурмы на Бахмут. Атака одной из групп русских кафиров была полностью провалена, противник понес потери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины Вагнеровцы
NEWS
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
DAILY
"Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село
Юлия Акимовакорреспондент "Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село