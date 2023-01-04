Каждый дом - крепость. "Повар Путина" признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался оправдать провалы армии РФ в Бахмуте, но лишь подтвердил то, что силы оккупантов достигли своего максимума в попытках захватить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отметили аналитики, в интервью российским пропагандистам 31 декабря "повар Путина" заявил, что наступательная операция очень изматывающая, потому что каждый дом там - "крепость".

"Это важный перелом для Пригожина. Он впервые представил силы "вагнеровцев" в Бахмуте как те, что фактически не достигли успеха", - говорится в отчете ISW.

Специалисты напомнили, как в октябре "повар Путина" уверял, что ЧВК "Вагнера" ​​продвигается на 100-200 метров в сутки.

В Институте изучения войны предполагают, что теперь Пригожин начал информационную кампанию, чтобы обвинить в провалах Минобороны РФ или российскую промышленную базу и снять с себя ответственность за неспособность захватить Бахмут.

Ключевые выводы ISW: