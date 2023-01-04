Каждый дом - крепость. "Повар Путина" признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут, - ISW
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался оправдать провалы армии РФ в Бахмуте, но лишь подтвердил то, что силы оккупантов достигли своего максимума в попытках захватить город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как отметили аналитики, в интервью российским пропагандистам 31 декабря "повар Путина" заявил, что наступательная операция очень изматывающая, потому что каждый дом там - "крепость".
"Это важный перелом для Пригожина. Он впервые представил силы "вагнеровцев" в Бахмуте как те, что фактически не достигли успеха", - говорится в отчете ISW.
Специалисты напомнили, как в октябре "повар Путина" уверял, что ЧВК "Вагнера" продвигается на 100-200 метров в сутки.
В Институте изучения войны предполагают, что теперь Пригожин начал информационную кампанию, чтобы обвинить в провалах Минобороны РФ или российскую промышленную базу и снять с себя ответственность за неспособность захватить Бахмут.
Ключевые выводы ISW:
- Путин одобрил ряд инструкций для российских ведомств и чиновников, которые, вероятно, направлены на понижение широко распространенной критики по обеспечению и выплате льгот российским военным.
- Путин подтвердил, что Россия использует разные социальные схемы, чтобы оправдать передачу украинских детей в Россию.
- Системные сбои в усилиях России по формированию вооруженных сил продолжают наносить ущерб российским оперативным возможностям в Украине.
- Снижение возможностей российского военного персонала, вероятно, еще больше обострит критику российских милблогеров по поводу усилий России по формированию вооруженных сил.
- Российские войска продолжали ограниченные контратаки на линии Сватово-Кременная, поскольку украинские войска продолжали наносить удары по материально-техническому обеспечению российских войск в Луганской области.
- Российские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и Авдеевки и, возможно, усиливают свою группировку на западе Донецкой области.
- Как сообщалось, на 2 января украинские войска заняли позиции на Большом Потемкинском острове в дельте реки Днепр.
- Путин подписал указ, предусматривающий дополнительные льготы личному составу российских войск и Росгвардии, охраняющих российско-украинскую границу.
Напомним, Силы обороны Украины отбивают вражеские штурмы на Бахмут. Атака одной из групп русских кафиров была полностью провалена, противник понес потери.
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