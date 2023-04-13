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З Козацького Херсонської області вивезли останню дитину

Фото: поліція евакуювала з Козацького останню дитину (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Херсонській області з селища Козацьке евакуювали останню дитину - 17-річного хлопця разом з його бабусею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Правоохоронці вивезли їх броньованим автомобілем до безпечнішого міста, де передали іншій групі. Потім бабусю та хлопця доставили в Херсон, а звідти - в тимчасовий прихисток. Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

"Поліцейські продовжуватимуть евакуювати громадян, у першу чергу дітей, із зони бойових дій. Тож закликаємо жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів військ країни-агресора, не зволікати й виїхати. Насамперед це стосується родин із дітьми, адже їх життя та здоров’я - це найцінніше", - зазначили поліцейські.

Нагадаємо, що станом на 10 квітня з Куп’янської громади Харківської області евакуювали 18 дітей. Ще 560 малюків та підлітків на той момент залишались в регіоні.

Також нещодавно рятувальникам вдалось евакуювати ще одну сім'ю з двома дітьми із Авдіївки.

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евакуаціяХерсонська область