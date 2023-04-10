ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З Куп'янської громади евакуювали 18 дітей, залишилось ще 560

Новость на русском →
Понеділок 10 квітня 2023 07:20
З Куп'янської громади евакуювали 18 дітей, залишилось ще 560 Фото: в Куп'янській громаді залишилось 560 дітей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З Куп’янської громади Харківської області евакуювали 18 дітей. Ще 560 малюків та підлітків поки залишаються в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної військової адміністрації.

За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, евакуаційні заходи відбуваються під патронатом віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук та начальника ХОВА Олега Синєгубова

"Наразі у громаді лишаються 560 малюків та підлітків. Евакуаційна робота триває", - розповів Беседін.

18 дітей, евакуйованих напередодні, відправили в Рівненську область, де дітей та дорослих, що їх супроводжують, розмістять в санаторному закладі.

"Для них передбачене повноцінне харчування, реабілітаційні заходи, психологічна підтримка, медичне обстеження, а також повний спектр соціальних послуг, які надає держава", - сказав Беседін.

Нагадаємо, що 8 квітня загарбники обстріляли населені пункти Куп'янського району. Внаслідок атаки загинуло дві людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти Купянск
NEWS
Українські воїни відбили близько 60 атак і знищили 4 ЗРК та 5 станцій РЕБ росіян, - Генштаб
Українські воїни відбили близько 60 атак і знищили 4 ЗРК та 5 станцій РЕБ росіян, - Генштаб
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені