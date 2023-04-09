Фото: рятувальникам вдалось евакуювати ще двох дітей з Авдіївки (GettyImagеs)

Рятувальникам вдалось евакуювати ще одну сім'ю з двома дітьми із міста Авдіївка, Донецької області. Через постійні обстріли російських військ у місті ситуація залишається важкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України у Донецькій області.

У ДСНС нагадали, що місто піддається постійним обстрілам, тому там збільшилась кількість охочих евакуюватись. У суботу, 8 квітня, із міста було евакуйовано батьків з двома дітьми - двох та 12 років. "Зі смт Очеретине родину доправили до пункту реєстрації на евакуацію у м. Покровськ, і далі - до евакуаційного потягу", - сказано в повідомленні. Ситуація в Авдіївці