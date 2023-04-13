Из Казацкого Херсонской области вывезли последнего ребенка

В Херсонской области из поселка Казацкое эвакуировали последнего ребенка - 17-летнего парня вместе с его бабушкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Правоохранители вывезли их бронированным автомобилем в более безопасный город, где передали другой группе. Потом бабушку и парня доставили в Херсон, а оттуда - во временное убежище. Пока их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Полицейские будут продолжать эвакуировать граждан, в первую очередь детей, из зоны боевых действий. Поэтому призываем жителей населенных пунктов, страдающих обстрелами войск страны-агрессора, не медлить и уехать. В первую очередь это касается семей с детьми, ведь их жизнь и здоровье - это самое ценное", - отметили полицейские.
Напомним, что на 10 апреля из Купянской общины Харьковской области эвакуировали 18 детей. Еще 560 малышей и подростков в тот момент оставались в регионе.
Также недавно спасателям удалось эвакуировать еще одну семью с двумя детьми из Авдеевки.
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