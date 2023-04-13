Из Казацкого Херсонской области вывезли последнего ребенка

Правоохранители вывезли их бронированным автомобилем в более безопасный город, где передали другой группе. Потом бабушку и парня доставили в Херсон, а оттуда - во временное убежище. Пока их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Полицейские будут продолжать эвакуировать граждан, в первую очередь детей, из зоны боевых действий. Поэтому призываем жителей населенных пунктов, страдающих обстрелами войск страны-агрессора, не медлить и уехать. В первую очередь это касается семей с детьми, ведь их жизнь и здоровье - это самое ценное", - отметили полицейские.