З Козацького Херсонської області вивезли останню дитину

В Херсонській області з селища Козацьке евакуювали останню дитину - 17-річного хлопця разом з його бабусею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

Правоохоронці вивезли їх броньованим автомобілем до безпечнішого міста, де передали іншій групі. Потім бабусю та хлопця доставили в Херсон, а звідти - в тимчасовий прихисток. Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

"Поліцейські продовжуватимуть евакуювати громадян, у першу чергу дітей, із зони бойових дій. Тож закликаємо жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів військ країни-агресора, не зволікати й виїхати. Насамперед це стосується родин із дітьми, адже їх життя та здоров’я - це найцінніше", - зазначили поліцейські.