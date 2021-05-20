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Козака объявили в розыск. Его подозревают в госизмене

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины объявила народного депутата Тараса Козака в розыск. Его разыскивают по делу о государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Ранее следователи СБ Украины объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Службе безопасности задержать Козака.

Напомним, ранее его соратник Виктор Медведчук заявил, что Козак выехал на лечение в Беларусь. Украинские правоохранительные органы подтверждают, что он не в Украине.

Глава СБУ Иван Баканов утверждал, что в прошлом году Медведчук через Козака передал секретную информацию России. Эти данные, по версии следствия, передали российским спецслужбам.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против Козака и его телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" за финансирование своих компаний через экономические отношения с ОРДЛО. Санкции получили поддержку со стороны ЕС, США, Великобритании и Канады.

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