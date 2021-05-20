Козака оголосили в розшук. Його підозрюють у держзраді

Служба безпеки України оголосила народного депутата Тараса Козака у розшук. Його розшукують у справі про державну зраду і спробу розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
"Раніше слідчі СБ України оголосили його в розшук. Це сталося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку було оголошено про підозру", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Печерський райсуд Києва дозволив Службі безпеки затримати Козака.
Нагадаємо, раніше його соратник Віктор Медведчук заявив, що Козак виїхав на лікування до Білорусі. Українські правоохоронні органи підтверджують, що він не в Україні.
Глава СБУ Іван Баканов стверджував, що минулого року Медведчук через Козака передав секретну інформацію Росія. Ці дані, за версією слідства, передали російським спецслужбам.
У лютому Рада національної безпеки і оборони ввела персональні санкції проти Козака і його телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна" за фінансування своїх компаній через економічні відносини з ОРДЛО. Санкції отримали підтримку з боку ЄС, США, Великобританії та Канади.