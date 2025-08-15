Козак Сірко та патріотичне гасло: збірна України перед відбором ЧС-2026 отримала унікальний автобус (фото та відео)

Не транспорт, а символ

Дизайн автобуса відображає дух України та прикрашений елементами, які близькі кожному українцю.

На бортах зображено національний прапор і козака Сірка – образ, що уособлює силу, характер та непохитну віру в перемогу. Поруч розміщено гасло: "Україна понад усе!"

В УАФ відзначають, що новий автобус - це не лише засіб пересування. Його дизайн – символ єдності, відображення історії та гордості, які команда везе із собою на кожен матч.

Чи довезе автобус до ЧС? (фото: УАФ)

Україна у кваліфікації ЧС-2026: що відомо

Збірна України потрапила до групи D, де її суперниками стали Франція, Ісландія та Азербайджан.

Усі шість матчів відбору "синьо-жовті" проведуть восени 2025 року. Переможець групи отримає пряму путівку на мундіаль, а команда, що фінішує другою, – гратиме в стикових матчах.

Календар матчів збірної України: