Казак Сирко и патриотический лозунг: сборная Украины перед отбором ЧМ-2026 получила уникальный автобус (фото и видео)

Фото: Автобус сборной Украины (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Национальная сборная Украины по футболу впервые в истории будет иметь собственный специализированный автобус.

Не транспорт, а символ

Дизайн автобуса отражает дух Украины и украшен элементами, которые близки каждому украинцу.

На бортах изображен национальный флаг и казак Сирко - образ, олицетворяющий силу, характер и непоколебимую веру в победу. Рядом размещен лозунг: "Украина превыше всего!"

В УАФ отмечают, что новый автобус - это не только средство передвижения. Его дизайн - символ единства, отражение истории и гордости, которые команда везет с собой на каждый матч.

Довезет ли автобус до ЧМ? (фото: УАФ)

Украина в квалификации ЧМ-2026: что известно

Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали Франция, Исландия и Азербайджан.

Все шесть матчей отбора "сине-желтые" проведут осенью 2025 года. Победитель группы получит прямую путевку на мундиаль, а команда, финиширующая второй, - будет играть в стыковых матчах.

Календарь матчей сборной Украины:

  • 1 тур - 05.09.2025: Украина - Франция (21:45)
  • 2 тур - 09.09.2025: Азербайджан - Украина (19:00)
  • 3 тур - 10.10.2025: Исландия - Украина (21:45)
  • 4 тур - 13.10.2025: Украина - Азербайджан (21:45)
  • 5 тур - 13.11.2025: Франция - Украина (21:45)
  • 6 тур 16.11.2025: Украина - Исландия (19:00)

Ранее рассказали о старте французской Лиги 1, в которой дебютирует Забарный.

Также читайте о топ-10 самых дорогих трансферов украинцев после перехода Забарного в ПСЖ.

