Козак в постоянном контакте с Офисом президента Украины, - Кремль

По вопросу о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским администрации обоих лидеров находятся в постоянном контакте. В частности, с Офисом президента Украины контактирует замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины", - заявил он.
Он также добавил, что перед возможной встречей Путина и Зеленского нужно прояснить еще много деталей.
Напомним, накануне Зеленский заявил, что встреча с Путиным все-таки состоится. По его словам, он уже поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку согласовать сроки и место ее проведения.
При этом в российском Кремле пока не знают деталей возможной встречи Путина и Зеленского. Тем не менее подчеркивается, что темой переговоров могут быть двусторонние отношения, а не урегулирование конфликта на Донбассе или деоккупация Крыма.