Козак в постоянном контакте с Офисом президента Украины, - Кремль

По вопросу о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским администрации обоих лидеров находятся в постоянном контакте. В частности, с Офисом президента Украины контактирует замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак.

Он также добавил, что перед возможной встречей Путина и Зеленского нужно прояснить еще много деталей.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что встреча с Путиным все-таки состоится. По его словам, он уже поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку согласовать сроки и место ее проведения.

При этом в российском Кремле пока не знают деталей возможной встречи Путина и Зеленского. Тем не менее подчеркивается, что темой переговоров могут быть двусторонние отношения, а не урегулирование конфликта на Донбассе или деоккупация Крыма.