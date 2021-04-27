RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Козак у постійному контакті з Офісом президента України, - Кремль

Автор: РБК-Україна

Щодо питання про можливу зустріч президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським адміністрації обох лідерів знаходяться в постійному контакті. Зокрема, з Офісом президента України контактує заступник голови адміністрації президента Росії і парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Заступник керівника адміністрації Козак знаходиться в постійному контакті з адміністрацією президента України", - заявив він.

Він також додав, що перед можливою зустріччю Путіна і Зеленського потрібно прояснити ще багато деталей.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що зустріч з Путіним все-таки відбудеться. За його словами, він вже доручив голові Офісу президента Андрію Єрмаку погодити терміни і місце її проведення.

При цьому в російському Кремлі поки не знають деталей можливої зустрічі Путіна і Зеленського. Проте підкреслюється, що темою переговорів можуть бути двосторонні відносини, а не врегулювання конфлікту на Донбасі або деокупація Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінУкраїнаКремль