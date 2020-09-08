Козак поедет на встречу советников "нормандской четверки" 11 сентября

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников лидеров "нормандской четверки". Встреча запланирована на 11 сентября в Берлине.

Об этом сообщает ТАСС.

"Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов встречи", - уточнил источник издания.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский назвал дату встречи советников "нормандской четверки" - 11 сентября.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали проведение встречи советников "нормандской четверки".

Напомним, в украинском МИД говорили, что министры иностранных дел "нормандской четверки" рассчитывают на встречу по Донбассу уже в сентябре.

Отметим, Владимир Зеленский надеется, что следующий саммит лидеров "нормандской четверки" может привести к окончанию войны на Донбассе.