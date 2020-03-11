Козак: Контактная группа в Минске договорилась определить лиц для обмена пленными

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась в течение недели определить подлежащих к освобождению лиц на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

При этом он добавил, что надеется, что Контактная группа до конца марта примет решение об обмене удерживаемыми лицами.

"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы обмена пленными будут обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы 11 марта в Минске.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина включила в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными. При этом он отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.