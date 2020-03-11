Козак: Контактна група в Мінську домовилася визначити осіб для обміну полоненими

Фото: Дмитро Козак (РИА Новости)

Дмитро Козак висловив сподівання, що до кінця березня Контактна група прийме рішення про обмін утримуваними особами

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак повідомив, що Тристороння контактна група в Мінську домовилася протягом тижня визначити підлягають до звільнення осіб на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

При цьому він додав, що сподівається, що Контактна група до кінця березня прийме рішення про обмін утримуваними особами.

"Домовилися протягом тижня максимально сконцентруватися на тому, щоб визначити всіх осіб, які підлягають взаємною звільнення", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання обміну полоненими обговорюватимуть на зустрічі Тристоронньої контактної групи 11 березня в Мінську.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна включила в список майбутнього обміну полоненими 86 незаконно ув'язнених кримських татар.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими. При цьому він зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.