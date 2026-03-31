Якою українською зброєю цікавляться на Глобальному півдні: що кажуть гравці ринку

"Найбільший інтерес зараз викликають українські безпілотні системи і все, що пов’язане з протидією повітряним загрозам", – повідомив РБК-Україна виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

За його словами, передусім це ударні та розвідувальні БпЛА, дрони-перехоплювачі, морські дрони та рішення на оптоволокні. Також це засоби РЕБ, зв’язку, виявлення і наведення.

"І звісно, рішення для виявлення дронів: звукові системи, радари, системи ситуаційної обізнаності. Адже саме в цих сегментах Україна має реальний бойовий досвід і дуже швидкий цикл оновлення рішень під нову загрозу", – зазначив він.

При цьому боротьбою з дронами інтерес міжнародних партнерів не обмежується.

"Цікавляться також наземними роботизованими комплексами – технологією, яка може мати багато застосувань, зокрема для евакуації поранених тощо", - підкреслила виконавча директорка асоціації "Технологічні Сили України" Анастасія Мішкіна.

При цьому важливі не лише самі вироби, бо в сучасному світі вони можуть застаріти за лічені місяці, а й практика застосування та сервіс.

"Партнери все частіше дивляться на готову цілісну екосистему, як-от зв’язка виявлення, супроводу, перехоплення, придушення, програмного забезпечення і постійної адаптації. Саме це сьогодні є сильною стороною українських виробників", – підкреслив Федірко.