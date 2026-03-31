UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Якою українською зброєю цікавляться на Глобальному півдні: що кажуть гравці ринку

10:27 31.03.2026 Вт
2 хв
Україна готова продавати зброю на міжнародних ринках. Чим цікавляться найбільше?
aimg Костянтин Широкун aimg Роман Кот
Фото: Україна готова продавати зброю на міжнародних ринках (Getty Images)

Країни Глобального півдня активно вивчають українські безпілотники, а також технології протидії ворожим дронам.

"Найбільший інтерес зараз викликають українські безпілотні системи і все, що пов’язане з протидією повітряним загрозам", – повідомив РБК-Україна виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

За його словами, передусім це ударні та розвідувальні БпЛА, дрони-перехоплювачі, морські дрони та рішення на оптоволокні. Також це засоби РЕБ, зв’язку, виявлення і наведення.

"І звісно, рішення для виявлення дронів: звукові системи, радари, системи ситуаційної обізнаності. Адже саме в цих сегментах Україна має реальний бойовий досвід і дуже швидкий цикл оновлення рішень під нову загрозу", – зазначив він.

При цьому боротьбою з дронами інтерес міжнародних партнерів не обмежується.

"Цікавляться також наземними роботизованими комплексами – технологією, яка може мати багато застосувань, зокрема для евакуації поранених тощо", - підкреслила виконавча директорка асоціації "Технологічні Сили України" Анастасія Мішкіна.

При цьому важливі не лише самі вироби, бо в сучасному світі вони можуть застаріти за лічені місяці, а й практика застосування та сервіс.

"Партнери все частіше дивляться на готову цілісну екосистему, як-от зв’язка виявлення, супроводу, перехоплення, придушення, програмного забезпечення і постійної адаптації. Саме це сьогодні є сильною стороною українських виробників", – підкреслив Федірко.

Експорт української зброї

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року стало відомо, що Україна відновить масовий експорт зброї.

У листопаді секретар РНБО Рустем Умєров озвучив дату, коли будуть перші реальні контракти на експорт зброї з України.

Вже у лютому 2026 року президент України Володимир Зеленський відвідав у Мюнхені перше німецько-українське підприємство з виробництва безпілотників. Він показав перший спільно виготовлений ударний дрон.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони УкраїниЗброя в УкраїніВторгнення Росії до УкраїниДрони