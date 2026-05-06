Якою Україна буде через 10 років: що показало опитування

11:30 06.05.2026 Ср
1 хв
Українці бачать свою країну у складі ЄС через 10 років?
aimg Тетяна Степанова
Фото: більшість українців вірять в процвітання України у складі ЄС через 10 років (Getty Images)

Понад 60% українців вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною у складі Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Респондентам запропонували обрати одне з двох тверджень, кожне з яких описує можливе майбутнє через 10 років.

Одне із тверджень оптимістично описує Україну як процвітаючого члена ЄС, інше твердження - навпаки, є песимістичним описом зруйнованої країни.

Згідно з результатами опитування, рівень оптимізму трохи знизився з січня 2026 року, але лишається доволі високим.

Так, 63% українців оптимістично оцінюють майбутнє України (у січні - 66%). Натомість частка песимістів - 25% (було - 22%).

Фото: дані опитування КМІС

Нагадаємо, минулого року опитування показало, що половина українців вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною в складі ЄС. Водночас чимало громадян були налаштовані песимістично.

