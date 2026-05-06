Какой Украина будет через 10 лет: что показал опрос

11:30 06.05.2026 Ср
1 мин
Украинцы видят свою страну в составе ЕС через 10 лет?
aimg Татьяна Степанова
Фото: большинство украинцев верят в процветание Украины в составе ЕС через 10 лет (Getty Images)

Более 60% украинцев верят, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в составе Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Респондентам предложили выбрать одно из двух утверждений, каждое из которых описывает возможное будущее через 10 лет.

Одно из утверждений оптимистично описывает Украину как процветающего члена ЕС, другое утверждение - наоборот, является пессимистическим описанием разрушенной страны.

Согласно результатам опроса, уровень оптимизма немного снизился с января 2026 года, но остается довольно высоким.

Так, 63% украинцев оптимистично оценивают будущее Украины (в январе - 66%). Зато доля пессимистов - 25% (было - 22%).

Фото: данные опроса КМИС

Напомним, в прошлом году опрос показал, что половина украинцев верят, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в составе ЕС. В то же время немало граждан были настроены пессимистично.

