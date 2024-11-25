Якою може бути погода в Україні в грудні: пояснення синоптиків

Кліматична характеристика грудня

В Укргідрометцентрі підготували також коротку кліматичну характеристику грудня в Україні, яка є аналізом за минулі роки (з огляду на багаторічний режим погоди у цей місяць).

Так, середня місячна температура повітря в грудні становить 1-5 градусів морозу (на Закарпатті та півдні - місцями 0-6 градусів тепла).

Абсолютний мінімум температури повітря:

24-32 градуси морозу

у східних, північно-східних та Чернівецькій областях - місцями 33-35 градусів нижче нуля

на Прикарпатті - до мінус 38 градусів за Цельсієм

на Закарпатті та півдні країни - 17-23 градуси морозу

на півдні Криму - від 10 до 19 градусів нижче нуля

Тим часом абсолютний максимум температури повітря:

10-18 градусів тепла

на Прикарпатті та на півдні країни - до 20 градусів вище нуля

на півдні Криму - до 25 градусів за Цельсієм

Середня місячна кількість опадів у грудні складає 30-66 мм (на Закарпатті, у Карпатах та на півдні Криму - місцями 76-139 мм).

Насамкінець, у грудні в більшості областей України утворюється сніговий покрив (лише на півдні країни він встановлюється не кожного року).

Яким може бути грудень 2024 року

Згідно з попереднім прогнозом Укргідрометцентру на грудень 2024 року, середня місячна температура повітря передбачається на рівні від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.

"Що близько до норми", - уточнили синоптики.

Тим часом місячна кількість опадів очікується 34-78 мм (у гірських районах - місцями 81-105 мм), що також у межах норми.

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)