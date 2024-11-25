Какой может быть погода в Украине в декабре: объяснение синоптиков

Метеорологическая зима в Украине начинается в декабре - после перехода средней суточной температуры через 0 градусов в сторону снижения. Это обычно происходит в первой декаде месяца (на юге страны - во второй декаде).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
В Укргидрометцентре подготовили также краткую климатическую характеристику декабря в Украине, которая является анализом за прошлые годы (учитывая многолетний режим погоды в этот месяц).
Так, средняя месячная температура воздуха в декабре составляет 1-5 градусов мороза (на Закарпатье и юге - местами 0-6 градусов тепла).
Абсолютный минимум температуры воздуха:
Тем временем абсолютный максимум температуры воздуха:
Среднее месячное количество осадков в декабре составляет 30-66 мм (на Закарпатье, в Карпатах и на юге Крыма - местами 76-139 мм).
В заключение, в декабре в большинстве областей Украины образуется снежный покров (лишь на юге страны он устанавливается не каждый год).
Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра на декабрь 2024 года, средняя месячная температура воздуха предполагается на уровне от 4 до 2 градусов тепла.
"Что близко к норме", - уточнили синоптики.
Между тем месячное количество осадков ожидается 34-78 мм (в горных районах - местами 81-105 мм), что также в пределах нормы.
Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как Киев и другие города Украины засыпает снегом.
Кроме того, синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказывала, какой может быть зима в Украине.
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