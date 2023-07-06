Якою буде зона ураження: вчений описав сценарії у разі теракту на ЗАЕС

"Насправді, в сьогоднішньому стані Запорізька станція являє собою набагато меншу небезпеку, ніж це було ще навіть півроку тому, а то й рік тому, навіть ніж це було 4 березня 2022 року, коли вона була захоплена, деякі енергоблоки тоді продовжували працювати", - сказав він.

За його словами, сьогодні п'ять із шести енергоблоків знаходяться в холодному стані. Останній блок, який працював, був зупинений ще з 11 вересня 2022 року. Відтоді для шостого блоку вже минуло понад дев'ять місяців, для всіх решта - практично рік, для трьох із них - вже більше року.

"Кількість радіоактивності, яка в паливі за цей час залишилась, зменшилась в тисячі разів. Якби аварія трапилась в березні або квітні 2022 року, то наслідки були би в тисячу разів гірші - це якщо розглядати найгірший сценарій", - зазначив вчений.

Сценарії теракту

Борисенко переконаний, що окупантам потрібно дуже постаратися, щоби створити такі умови, щоб радіація з цього палива вийшла.

"Необхідно вимикати електрику, яка подається з українського боку. Це необхідно зруйнувати трубопроводи, по яких постачається вода, яка охолоджує це паливо тощо. Тим не менше, цей період, в якому будуть розвиватися ці аварійні події, буде тривати уже не години (як це було, якби він працював в гарячому стані - тоді до пошкодження палива залишається 2-3 години), а сьогодні ми маємо запас у часі, навіть у найгірших ситуаціях - це декілька діб щонайменше", - зазначив він.

На його думку, за цей час можна якісь дії вжити на дипломатичному рівні. І це буде видно, що окупаційна влада на станції намагається вчинити якийсь ядерний акт тероризму, який може призвести до дуже небажаних наслідків.

"Всі інші можливості - підрив сховища відпрацьованого палива, підрив сховища радіоактивних відходів - будуть мати локальний характер. Це декілька кілометрів, до десяти. Це буде достатньо локально, порівняння з Чорнобильською станцією ніякого бути не може. Це буде в тисячі разів менші наслідки", - додав він.

ЗАЕС

Нагадаємо, російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Зараз вона замінована. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що небезпека штучної техногенної катастрофи на станції спадає.

Раніше співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк в інтерв’ю РБК-Україна сказала, що наслідком можливого теракту росіян на Запорізькій АЕС може бути радіоактивне забруднення води у Дніпрі та ґрунту на прилеглих територіях.