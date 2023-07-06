Какой будет зона поражения: ученый описал сценарии в случае теракта на ЗАЭС

"На самом деле, в сегодняшнем состоянии Запорожская станция представляет гораздо меньшую опасность, чем это было еще даже полгода назад, а то и год назад, даже чем это было 4 марта 2022 года, когда она была захвачена, некоторые энергоблоки тогда продолжали работать", - сказал он.

По его словам, сегодня пять из шести энергоблоков находятся в холодном состоянии. Последний работавший блок был остановлен еще с 11 сентября 2022 года. С тех пор для шестого блока прошло более девяти месяцев, для всех остальных - практически год, для трех из них - уже больше года.

"Количество радиоактивности, которое в топливе за это время осталось, уменьшилось в тысячи раз. Если бы авария произошла в марте или апреле 2022 года, то последствия были бы в тысячу раз хуже - это если рассматривать худший сценарий", - отметил ученый.

Сценарии теракта

Борисенко убежден, что оккупантам нужно очень постараться, чтобы создать такие условия, чтобы радиация из этого топлива вышла.

"Необходимо выключать подаваемое с украинской стороны электричество. Это необходимо разрушить трубопроводы, по которым поставляется вода, которая охлаждает это топливо и т.д. Тем не менее, этот период, в котором будут развиваться эти аварийные события, продлится уже не часы (как это было, если бы он работал в горячем состоянии - тогда до повреждения топлива остается 2-3 часа), а сегодня у нас есть запас во времени, даже в худших ситуациях - это несколько суток по меньшей мере", - отметил он.

По его мнению, за это время можно какие-либо действия предпринять на дипломатическом уровне. И это будет видно, что оккупационные власти на станции пытаются совершить какой-то ядерный акт терроризма, который может привести к очень нежелательным последствиям.

"Все другие возможности - подрыв хранилища отработанного топлива, подрыв хранилища радиоактивных отходов - будут носить локальный характер. Это несколько километров, до десяти. Это будет достаточно локально, сравнения с Чернобыльской станцией никакого быть не может. Это будет в тысячи раз меньше последствий", - добавил он.

ЗАЭС

Напомним, российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Сейчас она заминирована. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что опасность искусственной техногенной катастрофы на станции падает.

Ранее сотрудница Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Елена Паренюк в интервью РБК-Украина сказала, что следствием возможного теракта россиян на Запорожской АЭС может быть радиоактивное загрязнение воды в Днепре и почвы на близлежащих территориях.