Якою буде погода в Україні сьогодні та на вихідних

Астрономічна весна, що прийшла в Україну, одразу відзначилась підвищенням температури повітря. Зокрема сьогодні буде до +14 градусів, а на вихідних - аж до +17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"22 березня в більшості областей України протягом дня очікується +9...+14 градусів", - розповіла вона.
Щодо опадів, то, за словами синоптика, сьогодні дощі ймовірні лише місцями в західних областях, решта території України "належатиме" сухій, навіть сонячній, погоді.
"У Києві 22 березня опадів не очікується, світитиме сонечко, денна температура повітря коливатиметься близько +10 градусів", - додала Діденко.
У суботу-неділю посилиться вітер, а в західних областях 24 березня похолоднішає на кілька градусів.
"В одночас температура повітря на вихідних буде в межах +10....+17 градусів!" - констатувала синоптик.
23-24 березня у Києві потеплішає до +10...+14 градусів, проте в суботу та неділю в окремих районах Києва можливий невеликий дощ.
"І важливий нюанс - південний чи південно-західний вітер може бути рвучким", - попередида вона.
На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.
У свою чергу, перша декада травня 2024 року в Україні розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня можливий неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.
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