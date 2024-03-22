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Якою буде погода в Україні сьогодні та на вихідних

Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні 22-24 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Астрономічна весна, що прийшла в Україну, одразу відзначилась підвищенням температури повітря. Зокрема сьогодні буде до +14 градусів, а на вихідних - аж до +17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"22 березня в більшості областей України протягом дня очікується +9...+14 градусів", - розповіла вона.

Щодо опадів, то, за словами синоптика, сьогодні дощі ймовірні лише місцями в західних областях, решта території України "належатиме" сухій, навіть сонячній, погоді.

"У Києві 22 березня опадів не очікується, світитиме сонечко, денна температура повітря коливатиметься близько +10 градусів", - додала Діденко.

Погода на вихідних в Україні

У суботу-неділю посилиться вітер, а в західних областях 24 березня похолоднішає на кілька градусів.

"В одночас температура повітря на вихідних буде в межах +10....+17 градусів!" - констатувала синоптик.

23-24 березня у Києві потеплішає до +10...+14 градусів, проте в суботу та неділю в окремих районах Києва можливий невеликий дощ.

"І важливий нюанс - південний чи південно-західний вітер може бути рвучким", - попередида вона.

Погода в квітні та травні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

У свою чергу, перша декада травня 2024 року в Україні розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня можливий неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.

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