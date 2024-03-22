Якою буде погода в Україні сьогодні та на вихідних

"22 березня в більшості областей України протягом дня очікується +9...+14 градусів", - розповіла вона.

Щодо опадів, то, за словами синоптика, сьогодні дощі ймовірні лише місцями в західних областях, решта території України "належатиме" сухій, навіть сонячній, погоді.

"У Києві 22 березня опадів не очікується, світитиме сонечко, денна температура повітря коливатиметься близько +10 градусів", - додала Діденко.

Погода на вихідних в Україні

У суботу-неділю посилиться вітер, а в західних областях 24 березня похолоднішає на кілька градусів.

"В одночас температура повітря на вихідних буде в межах +10....+17 градусів!" - констатувала синоптик.

23-24 березня у Києві потеплішає до +10...+14 градусів, проте в суботу та неділю в окремих районах Києва можливий невеликий дощ.

"І важливий нюанс - південний чи південно-західний вітер може бути рвучким", - попередида вона.