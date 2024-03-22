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Какой будет погода в Украине сегодня и на выходных

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине 22-24 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Пришедшая в Украину астрономическая весна, сразу отличилась повышением температуры воздуха. В частности, сегодня будет до +14 градусов, а на выходных - вплоть до +17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"22 марта в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +9...+14 градусов", - рассказала она.

Что касается осадков, то, по словам синоптика, сегодня дожди возможны лишь местами в западных областях, остальная территория Украины будет "принадлежать" сухой, даже солнечной погоде.

"В Киеве 22 марта осадков не ожидается, будет светить солнышко, дневная температура воздуха будет колебаться около +10 градусов", - добавила Диденко.

Погода на выходных в Украине

В субботу-воскресенье усилится ветер, а в западных областях 24 марта похолодает на несколько градусов.

"В то же время температура воздуха на выходных будет в пределах +10...+17 градусов!" - констатировала синоптик.

23-24 марта в Киеве потеплеет до +10...+14 градусов, однако в субботу и воскресенье в отдельных районах Киева возможен небольшой дождь.

"И важный нюанс - южный или юго-западный ветер может быть порывистым", – предупредила она.

Погода в апреле и мае 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.

В свою очередь, првая декада мая 2024 в Украине начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна влажная погода, но без сильных и затяжных дождей. Температура воздуха немного повысится, есть возможность кратковременных дождей. А вот в конце мая украинцев возможен неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.

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