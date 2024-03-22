Какой будет погода в Украине сегодня и на выходных

"22 марта в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +9...+14 градусов", - рассказала она.

Что касается осадков, то, по словам синоптика, сегодня дожди возможны лишь местами в западных областях, остальная территория Украины будет "принадлежать" сухой, даже солнечной погоде.

"В Киеве 22 марта осадков не ожидается, будет светить солнышко, дневная температура воздуха будет колебаться около +10 градусов", - добавила Диденко.

Погода на выходных в Украине

В субботу-воскресенье усилится ветер, а в западных областях 24 марта похолодает на несколько градусов.

"В то же время температура воздуха на выходных будет в пределах +10...+17 градусов!" - констатировала синоптик.

23-24 марта в Киеве потеплеет до +10...+14 градусов, однако в субботу и воскресенье в отдельных районах Киева возможен небольшой дождь.

"И важный нюанс - южный или юго-западный ветер может быть порывистым", – предупредила она.