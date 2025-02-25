Якою буде погода в Україні: Гідрометцентр дав прогноз на перший місяць весни

Таким чином, в березні буде тепліше, ніж у лютому, в якому Укргідрометцентр очікував від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів в березні очікується 22-42 мм (в Карпатах місцями 50-74 мм), що менше за норму.

Кліматична характеристика березня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в березні середня місячна температура повітря становить 0-6 градусів тепла, на високогір’ї Карпат 3 градусів морозу.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 20-37 градусів морозу, на Закарпатті та у південній частині країни 10-27 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 19-29 градусів тепла, в Карпатах 14-16 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-51 мм, на Закарпатті та в гірських районах місцями 56-106 мм, на високогір’ї Карпат до 135 мм.

Погода в Києві

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

Січень 2025 року став найтеплішим в історії Києва. Середньомісячна температура повітря у січні в Києві повторила рекордне значення 2007 року і склала 2,1 градусів тепла. Це на 5,3 градусів вище за кліматичну норму.

За останні шість днів місяця було встановлено 11 температурних рекордів. Найтепліше було 30 січня, коли максимальна температура після полудня досягла 11,6 градусів тепла.