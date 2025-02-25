Какой будет погода в Украине: Гидрометцентр дал прогноз на первый месяц весны

Таким образом, в марте будет теплее, чем в феврале, в котором Укргидрометцентр ожидал от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков в марте ожидается 22-42 мм (в Карпатах местами 50-74 мм), что меньше нормы.

Климатическая характеристика марта

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в марте средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов тепла, на высокогорье Карпат 3 градусов мороза.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 20-37 градусов мороза, на Закарпатье и в южной части страны 10-27 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 19-29 градусов тепла, в Карпатах 14-16 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм, на Закарпатье и в горных районах местами 56-106 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм.

Погода в Киеве

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.

Январь 2025 года стал самым теплым в истории Киева. Среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве повторила рекордное значение 2007 года и составила 2,1 градусов тепла. Это на 5,3 градусов выше климатической нормы.

За последние шесть дней месяца было установлено 11 температурных рекордов. Теплее всего было 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла 11,6 градусов тепла.