Якою буде погода на Новий рік в Україні. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Погода 31 грудня

31 грудня буде в Україні теплим. "Протягом дня температура повітря +2...+5 градусів, у південній частині +5...+10 градусів", - розповіла вона.

Опадів, за словами синоптика, не буде, бо практично вся континентальна Європа, включно з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області.

Україна буде знаходитись під впливом антициклону (facebook.com/tala.didenko)

Характерною особливістю 31 грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків.

У Києві 31 грудня очікується погода без опадів та з максимальною температурою до +3 градусів.

Погода 1 та 2-4 січня в Україні

У ніч на 1 січня в Україні очікується близько 0 градусів, в перший день Нового року потепліє до +4....+9, а на півдні до +6....+11 градусів.

Опадів не передбачається, 2 січня стане ще тепліше, а ось із 3-4 січня очікується в Україні похолодання.