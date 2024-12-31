Какой будет погода на Новый год в Украине. Синоптик дала прогноз на сегодня

Погода 31 декабря

31 декабря будет в Украине теплым. "В течение дня температура воздуха +2...+5 градусов, в южной части +5...+10 градусов", - рассказала она.

Осадков, по словам синоптика, не будет, потому что практически вся континентальная Европа, включая Украину, будет находиться под влиянием масштабной антициклонической области.

Украина будет находиться под влиянием антициклона (facebook.com/tala.didenko)

Характерной особенностью 31 декабря и новогодних первых дней будет сильный ветер западных направлений.

В Киеве 31 декабря ожидается погода без осадков и с максимальной температурой до +3 градусов.

Погода 1 и 2-4 января в Украине

В ночь на 1 января в Украине ожидается около 0 градусов, в первый день Нового года потеплеет до +4....+9, а на юге до +6....+11 градусов.

Осадков не предвидится, 2 января станет еще теплее, а вот с 3-4 января ожидается в Украине похолодание.