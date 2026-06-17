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К какой церкви относят себя украинцы: данные опроса

13:56 17.06.2026 Ср
2 мин
Какие причины религиозного выбора являются основными?
aimg Валерий Ульяненко
К какой церкви относят себя украинцы: данные опроса Фото: украинская церковь (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Четверть украинцев считают себя просто православными без привязки к конкретной церкви, а в южных регионах этот показатель ещё выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию исследования "Оценка религиозной ситуации: Одесская область".

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сообщил, что, согласно данным опроса, к Православной Церкви Украины (ПЦУ) относят себя 22% граждан. На юге Украины этот показатель составляет 16%, а непосредственно в Одесской области - 17%.

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Сторонниками Украинской Православной Церкви (УПЦ МП) назвали себя 10% опрошенных в Украине. В южных регионах и в Одесской области эта цифра почти одинакова и составляет 11%.

В то же время определение "просто православные" выбирают 26% украинцев в целом. На юге таких людей 34%, а в Одесской области - 32%.

Уровень религиозности и возрастные различия

Доля неверующих и атеистов в Украине составляет 11%, но заметно возрастает на юге (14%) и в Одесской области (16%). Самый высокий процент атеизма фиксируется среди молодежи в возрасте 18-29 лет - 30%.

К какой церкви относят себя украинцы: данные опросаФото: к какой церкви относят себя украинцы (скриншот из видео)

Еще 15% жителей Одесской области и 16% в целом по стране считают себя верующими, но не относят себя ни к одной конфессии.

Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) имеет 7% сторонников в Украине, тогда как на юге её поддерживают лишь 2% граждан. Протестантов в Одесской области оказалось 3%.

Почему люди выбирают конкретную церковь

Главной причиной религиозного выбора украинцы называют семейную традицию и воспитание - так ответили 46% опрошенных в стране и 50% в Одесской области. Осознанным выбором во взрослом возрасте это стало для 37% респондентов как в Одесской области, так и по всей Украине.

К какой церкви относят себя украинцы: данные опросаФото: основные причины конфессиональной принадлежности (скриншот из видео)

Вопрос культурной и национальной идентичности мотивирует 28% украинцев и 25% жителей Одесской области. Личную духовную потребность в качестве главного фактора назвали лишь 10% жителей Одесской области.

Социологическое исследование проводилось группой "Рейтинг" с 4 по 12 мая 2026 года.

Напомним, что более половины украинцев поддерживают идею запрета Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

Кроме того, более половины граждан Украины празднуют Рождество 25 декабря. Лишь 18% продолжают отмечать этот праздник 7 января, при этом каждый пятый украинец празднует обе даты.

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