Якої погоди чекати на вихідні та чи буде весна в березні: що кажуть прогнози

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В яких областях березень почнеться з тепла

За словами експерта, морози та холоди нині поступово відступають - через просування по території України більш теплої повітряної маси із заходу (південного заходу). Спостерігається також підвищення температури повітря. Особливо в денні години.

"Особливо це відчувають зараз західні області. Там найближчими днями вже вдень стабільно плюсова температура. +1+7 градусів за Цельсієм. Місцями на Закарпатті - до +9 градусів навіть може бути", - розповіла синоптик.

Дещо нижчою зберігатиметься температура повітря в центральних і північних областях - від 0 до 5 градусів тепла.

"А ось на сході ще залишається мороз. Там вночі -6-14 градусів за Цельсієм (східні області, північно-східні, дещо зачепить також Полтавську, Дніпропетровську та Запорізьку області). Вдень там - від 4 градусів морозу. Але вже теж до 1 градуса тепла", - повідомила Птуха.

На решті територій України вночі - невеличкий мороз - від 0 до 7 градусів нижче нуля (у західних областях ночі вже можуть бути трішки вище нуля).

Вдень - вже майже всюди від 1 до 7 градусів тепла (при цьому дещо тепліші - західні області).

"В принципі, така погода протримається в нас у перші дні березня також. З невеликою тенденцією до підвищення буквально ще на кілька градусів (щоденно може трішки підвищуватись)", - наголосила синоптик.

У неділю, 2 березня, максимальні денні температури також будуть у західних областях. Там прогнозують від 3 до 7 градусів вище нуля.

Найпрохолоднішим при цьому залишатиметься схід - від 1 до 3 градусів морозу.

У понеділок, 3 березня, навіть по східних областях вдень вже буде близько нуля градусів (хоча вночі - невеликий мороз ще залишатиметься).

"У західних, у більшості центральних, північних і південних областей - вже плюсові температури. Вдень - до плюс 8 градусів може навіть подекуди прогрітися повітря (особливо на заході, на Закарпатті). А так - близько 5 градусів тепла будемо точно мати", - повідомила Птуха.

Де впродовж вихідних імовірні опади

Опади в Україні очікуються від сьогоднішнього дня, 28 лютого. Їх несе атмосферний фронт, що надходить із заходу. Саме там нині найбільша ймовірність опадів - у вигляді дощу та мокрого снігу.

Представниця УкрГМЦ пояснила, що подекуди може утворитися сніговий покрив, однак з огляду на здебільшого плюсову температуру повітря, "все одразу ж буде танути".

"Починаючи з 1 березня опади очікуємо у більшості регіонів України (крім сходу та південного сходу). Але це - невеликі опади. Переважно такої ось змішаної фази. Дощ із мокрим снігом. Вночі, можливо, більше мокрий сніг із дощем", - розповіла синоптик.

Вона уточнила, що вночі сніговий покрив місцями може становити 1-2 см, однак внаслідок стабільних плюсових температур у денні години, все буде інтенсивно танути.

"Утворення можуть бути подекуди у західних, північних і центральних областях. До південного сходу вже, в принципі, воно особливо не буде доходити", - додала Птуха.

Вже 2 березня, за її словами, "цей атмосферний фронт розмиватиметься".

"Ще більш хмарна така погода залишатиметься. Проте вже переважно без опадів. Хіба що досить локальні десь можуть бути", - зауважила експерт.

3 березня опадів на більшій території України не очікується (невеликі опади на тлі "залишків" атмосферного фронту імовірні місцями на південному сході країни).

"3 числа у нас без опадів. І, відповідно, трішки вітер може бути. Посилиться. Але не до якихось критичних швидкостей. Просто буде він більш відчутний... Прояснення будуть по західних, північних і центральних областях", - розповіла Птуха.

Чи може бути похолодання на початку весни

За словами представниці Українського гідрометеорологічного центру, якщо говорити "про ту оглядну перспективу, де можна говорити про практичні значення", то поки що якихось різких змін погоди синоптики не очікують.

"Знову таких затоків холоду (які були нещодавно, внаслідок чого в Україні суттєво похолоднішало, - Ред.) впродовж найближчих 10 діб принаймні, впродовж першої декади березня, не повинно бути", - розповіла Птуха.

Вона уточнила, що температурні показники, навпаки, дещо "вирівнюються".

"Вдень переважно стабільно буде плюс. Поки що невеликий", - зауважила експерт.

Водночас подекуди у південних та західних областях температура повітря вдень може доходити до +10 градусів за Цельсієм.

"Десь там після 5 березня. Але ще будемо дивитися, уточнювати. Поки що так", - підсумувала синоптик.