Какой погоды ждать на выходные и будет ли весна в марте: что говорят прогнозы

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В каких областях март начнется с тепла

По словам эксперта, морозы и холода сейчас постепенно отступают - из-за продвижения по территории Украины более теплой воздушной массы с запада (юго-запада). Наблюдается также повышение температуры воздуха. Особенно в дневные часы.

"Особенно это чувствуют сейчас западные области. Там в ближайшие дни уже днем стабильно плюсовая температура. +1+7 градусов по Цельсию. Местами на Закарпатье - до +9 градусов даже может быть", - рассказала синоптик.

Несколько ниже будет сохраняться температура воздуха в центральных и северных областях - от 0 до 5 градусов тепла.

"А вот на востоке еще остается мороз. Там ночью -6-14 градусов по Цельсию (восточные области, северо-восточные, немного заденет также Полтавскую, Днепропетровскую и Запорожскую области). Днем там - от 4 градусов мороза. Но уже тоже до 1 градуса тепла", - сообщила Птуха.

На остальной территории Украины ночью - небольшой мороз - от 0 до 7 градусов ниже нуля (в западных областях ночи уже могут быть немного выше нуля).

Днем - уже почти везде от 1 до 7 градусов тепла (при этом несколько теплее - западные области).

"В принципе, такая погода продержится у нас в первые дни марта также. С небольшой тенденцией к повышению буквально еще на несколько градусов (ежедневно может немного повышаться)", - отметила синоптик.

В воскресенье, 2 марта, максимальные дневные температуры также будут в западных областях. Там прогнозируют от 3 до 7 градусов выше нуля.

Самым прохладным при этом будет оставаться восток - от 1 до 3 градусов мороза.

В понедельник, 3 марта, даже по восточным областям днем уже будет около нуля градусов (хотя ночью - небольшой мороз еще будет оставаться).

"В западных, в большинстве центральных, северных и южных областей - уже плюсовые температуры. Днем - до плюс 8 градусов может даже кое-где прогреться воздух (особенно на западе, на Закарпатье). А так - около 5 градусов тепла будем точно иметь", - сообщила Птуха.

Где в течение выходных вероятны осадки

Осадки в Украине ожидаются с сегодняшнего дня, 28 февраля. Их несет атмосферный фронт, поступающий с запада. Именно там сейчас наибольшая вероятность осадков - в виде дождя и мокрого снега.

Представительница УкрГМЦ объяснила, что местами может образоваться снежный покров, однако учитывая в основном плюсовую температуру воздуха, "все сразу же будет таять".

"Начиная с 1 марта осадки ожидаем в большинстве регионов Украины (кроме востока и юго-востока). Но это - небольшие осадки. Преимущественно такой вот смешанной фазы. Дождь с мокрым снегом. Ночью, возможно, больше мокрый снег с дождем", - рассказала синоптик.

Она уточнила, что ночью снежный покров местами может составлять 1-2 см, однако в результате стабильных плюсовых температур в дневные часы, все будет интенсивно таять.

"Образования могут быть местами в западных, северных и центральных областях. До юго-востока уже, в принципе, оно особо не будет доходить", - добавила Птуха.

Уже 2 марта, по ее словам, "этот атмосферный фронт будет размываться".

"Еще более облачная такая погода будет оставаться. Однако уже преимущественно без осадков. Разве что достаточно локальные где-то могут быть", - отметила эксперт.

3 марта осадков на большей территории Украины не ожидается (небольшие осадки на фоне "остатков" атмосферного фронта вероятны местами на юго-востоке страны).

"3 числа у нас без осадков. И, соответственно, немножко ветер может быть. Усилится. Но не до каких-то критических скоростей. Просто будет он более ощутимый... Прояснения будут по западным, северным и центральным областям", - рассказала Птуха.

Может ли быть похолодание в начале весны

По словам представительницы Украинского гидрометеорологического центра, если говорить "о той обозримой перспективе, где можно говорить о практических значениях", то пока что каких-то резких изменений погоды синоптики не ожидают.

"Опять таких заливов холода (которые были недавно, в результате чего в Украине существенно похолодало, - Ред.) в течение ближайших 10 суток по крайней мере, в течение первой декады марта, не должно быть", - рассказала Птуха.

Она уточнила, что температурные показатели, наоборот, несколько "выравниваются".

"Днем преимущественно стабильно будет плюс. Пока небольшой", - отметила эксперт.

В то же время местами в южных и западных областях температура воздуха днем может доходить до +10 градусов по Цельсию.

"Где-то там после 5 марта. Но еще будем смотреть, уточнять. Пока что так", - подытожила синоптик.