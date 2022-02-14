"Ковидную тысячу" с сегодняшнего дня можно потратить на периодику: как подписаться

Как отметили в пресс-службе "Укрпочта" начала принимать заявки на подписку. Сейчас рассчитаться картой еПоддержка можно только онлайн.

Лимит по оплате выбранных изданий картой еПоддержка равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью только до 1000 грн и оплатить их на сайте "Укрпочты", отметив номер карты еПоддержка. Воспользоваться услугой можно до конца 2022 года.

Для оформления заказа необходимо предпринять следующие шаги: