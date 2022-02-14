"Ковідну тисячу" відсьогодні можна витратити на періодику: як підписатися

Як зазначили в прес-службі "Укрпошта" почала приймати заявки на підписку. Зараз розрахуватися карткою єПідтримка можна тільки онлайн.

Ліміт за оплатою обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю тільки до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер картки єПідтримка. Скористатися послугою можна до кінця 2022 року.

Для оформлення замовлення необхідно зробити наступні кроки: