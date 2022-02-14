"Ковідну тисячу" відсьогодні можна витратити на періодику: як підписатися

"Підступну тисячу" за вакцинацію відсьогодні можна витратити на підписку періодичних друкованих видань. Постанова уряду набрала чинності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".
Як зазначили в прес-службі "Укрпошта" почала приймати заявки на підписку. Зараз розрахуватися карткою єПідтримка можна тільки онлайн.
Ліміт за оплатою обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю тільки до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер картки єПідтримка. Скористатися послугою можна до кінця 2022 року.
Для оформлення замовлення необхідно зробити наступні кроки:
Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.