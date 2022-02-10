"Ковидную тысячу" можно потратить на периодику: как выписать газеты и журналы

Как отметили в пресс-службе, сейчас в каталоге "Укрпочты" около 3500 индексов. Сейчас рассчитаться картой еПоддержка можно только онлайн. Оформить подписку на издание можно через сервис "Онлайн-подписка" на сайте "Укрпочты".

Лимит по оплате выбранных изданий картой еПоддержка равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью только до 1000 грн и оплатить их на сайте "Укрпочты", отметив номер карты еПоддержка. Воспользоваться услугой можно до конца 2022 года.

Для оформления заказа необходимо предпринять следующие шаги: