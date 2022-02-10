"Ковідну тисячу" можна витратити на періодику: як виписати газети та журнали

Як зазначили в прес-службі, наразі у каталозі "Укрпошти" близько 3500 індексів. Наразі розрахуватися карткою єПідтримка можна тільки онлайн. Оформити передплату на видання можна через сервіс "Онлайн-передплата" на сайті "Укрпошти".

Ліміт за оплатою обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю тільки до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер картки єПідтримка. Скористатися послугою можна до кінця 2022 року.

Для оформлення замовлення необхідно зробити наступні кроки: