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Услуга не для всех. "Ковидной тысячей" можно заплатить за газ, но есть условие

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Украина, Среда 16 февраля 2022 12:00
Услуга не для всех. "Ковидной тысячей" можно заплатить за газ, но есть условие Фото: "ковидную тысячу" можно потратить на коммунальные услуги (РБК-Украина)
Автор: Каролина Гайдук

В Украине счет за газ можно оплатить средствами, начисленными по программе "єПідтримка". Воспользоваться услугой можно несколькими способами: онлайн и оффлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу компании "Нафтогаз Украины".

Оплата онлайн происходит с помощью приложнний:

  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в чате GASUA у Viber и Telegram;
  • через сайты и мобильные приложения банков;
  • с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Оплатить оффлайн можно через платежные терминалы самообслуживания в любом месте.

В ведомстве подчеркнули, что оплатить коммунальные услуги смогут граждане в возрасте от 60 лет, которые получили две дозы прививки от COVID-19.

Как отмечается, цена на природный газ для бытовых клиентов в рамках годового тарифного плана "Фиксованный" составляет 7,96 грн/куб. м по НДС, без стоимости распределения (доставки).

Отметим, что "ковидную тысячу" за вакцинацию можно потратить на подписку периодических печатных изданий. Постановление правительства вступило в силу.

Напомним, что Кабинет министров продлил срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев.

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