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Послуга не для всіх. "Ковідною тисячею" можна заплатити за газ, але є умова

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Україна , Середа 16 лютого 2022 12:00
Послуга не для всіх. "Ковідною тисячею" можна заплатити за газ, але є умова Фото: "ковідну тисячу" можна витратити на комунальні послуги (РБК-Україна)
Автор: Кароліна Гайдук

В Україні рахунок за газ можна сплатити коштами, нарахованими за програмою "єПідтримка". Скористатись послугою можна декількома способами: онлайн та офлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії "Нафтогаз України".

Оплата онлайн відбувається за допомогою додатків:

  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чаті GASUA у Viber та Telegram;
  • через сайти та мобільні додатки банків;
  • за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Сплатити офлайн можна через платіжні термінали самообслуговування будь-де.

У відомстві наголосили, що сплатити комунальні послуги зможуть громадяни віком від 60 років, які отримали дві дози щеплення від COVID-19.

Як зазначається, ціна на природний газ для побутових клієнтів у рамках річного тарифного плану "Фіксований" становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Зазначимо, що "ковідну тисячу" за вакцинацію можна витратити на підписку періодичних друкованих видань. Постанова уряду набула чинності.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив термін використання "ковидної тисячі" з 4 до 9 місяців.

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