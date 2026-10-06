У Ковелі чоловік із сокирою напав на людей у гіпермаркеті, є постраждалі

Чоловік напав із сокирою на людей у Ковелі

Близько 16.00 6 жовтня в одному з гіпермаркетів Ковеля чоловік узяв із вітрини сокиру. Нею він поранив трьох відвідувачів, кажуть у поліції.



"Потерпілих госпіталізували до медзакладів, їм надається допомога", - йдеться у повідомленні.



Поліцейські затримали нападника. Відомо, що це місцевий мешканець, 2003 року народження.



На місці інщиденту продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції.

Попередньо дії нападника кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Усі обставини надзвичайної події встановлюються.



Раніше РБК-Україна писало, що на Одещині стався напад на військовослужбовця ТЦК під час проведення заходів оповіщення. Невідомий завдав йому ножового поранення та втік.