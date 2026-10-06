У Ковелі чоловік із сокирою напав на людей у гіпермаркеті, є постраждалі

Чоловік вихопив сокиру з вітрини гіпермаркету Ковеля та завдав поранень кільком відвідувачам. Зловмисника затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у Волинській області.
Близько 16.00 6 жовтня в одному з гіпермаркетів Ковеля чоловік узяв із вітрини сокиру. Нею він поранив трьох відвідувачів, кажуть у поліції.
"Потерпілих госпіталізували до медзакладів, їм надається допомога", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські затримали нападника. Відомо, що це місцевий мешканець, 2003 року народження.
На місці інщиденту продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції.
Попередньо дії нападника кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Усі обставини надзвичайної події встановлюються.
Раніше РБК-Україна писало, що на Одещині стався напад на військовослужбовця ТЦК під час проведення заходів оповіщення. Невідомий завдав йому ножового поранення та втік.
Крім того, 17 вересня у місті Миколаїв Львівської області стався вибух біля будівлі ТЦК. Невідомі підкинули вибуховий пристрій біля входу до другого відділу Стрийського районного ТЦК та СП, поранено військового.