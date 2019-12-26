Ковальчук видит существенное влияние Коломойского на процессы в энергетике

Руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук видит существенное влияние бизнесмена Игоря Коломойского на процессы в энергетике. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Ковальчук, суды по искам предприятий Коломойского заблокировали тарифы "Укрэнерго", установленные на июль-август.

"Они заблокировали выплаты, и все эти предприятия должны нам сотни миллионов гривен. Эти сотни миллионов гривен, поскольку мы - тарифное предприятие, мы не можем перекрыть другими видами деятельности, пойти взять кредит, чтобы заплатить по каким-то нашим обязательствам", - сообщил он.

В результате "Укрэнерго" недоплачивает по самой крупной статье расходов - компенсации ГП "Гарантированный покупатель" за разницу между "зеленым" тарифом и рыночной ценой.

"И сотни миллионов гривен, которые нам не платят ферросплавные предприятия, не получают в итоговом смысле предприятия, производящие электроэнергию из возобновляемых источников энергии. Одним из крупнейших игроков на этом рынке является ДТЭК", - добавил он.

Напомним, ранее руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в интервью РБК-Украина заявил, что подвергается шантажу с момента запуска рынка.

Отметим, руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в интервью РБК-Украина, что ограничения на выработку электроэнергии по диспетчерской команде в условиях профицита электроэнергии подтверждает независимость оператора системы.