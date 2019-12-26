Ковальчук обосновал независимость "Укрэнерго" как оператора системы

Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Украина)

Укрэнерго ограничивает производителей в условиях избытка электроэнергии

Ограничения на выработку электроэнергии по диспетчерской команде в условиях профицита электроэнергии подтверждает независимость оператора системы. Об этом заявил руководитель "Укрэнерго", оператора энергосистемы страны, Всеволод Ковальчук в интервью РБК-Украина.

Ковальчук отметил, что невозможно удовлетворить одновременно интересы украинских производителей электроэнергии и импортеров. Кроме того, невозможно одновременно удовлетворить интересы разных производителей электроэнергии внутри страны.

"И если системный оператор не будет независимым, то он всегда будет играть с кем-то против кого-то", - отметил он.

Как напомнил Ковальчук, 22 декабря были существенные ограничения выдачи мощностей со всех видов генерации в Украине.

"Мы ограничили тепловые станции шесть единиц, отключили от энергосети. Мы ограничили на 400 МВт "Энергоатом", на полтора часа ограничивали ветровые электростанции по 300 МВт. Импорт при этом был ноль, круглый ноль. Но все равно все производители электрической энергии вынуждены были уменьшить свое производство. Почему? Потому что столько не потребляется. И все", - добавил он.

По его словам, поставщики все еще безответственно относятся к формированию торговых графиков. "Электроэнергия продается заранее больше - мы же торгуем на сутки раньше, - чем может потребляться", - добавил он.

Напомним, ранее руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в интервью РБК-Украина заявил, что подвергается шантажу с момента запуска рынка.

Напомним, 25 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, который допускает возможность импорта э/э из России. Закон должен обеспечить контроль над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке.