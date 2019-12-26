Ковальчук бачить істотний вплив Коломойського на процеси в енергетиці

Керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук бачить істотний вплив бізнесмена Ігоря Коломойського на процеси в енергетиці. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Ковальчук, суди за позовами підприємств Коломойського заблокували тарифи "Укренерго", встановлені на липень-серпень.

"Вони заблокували виплати, і всі ці підприємства винні нам сотні мільйонів гривень. Ці сотні мільйонів гривень, оскільки ми - тарифне підприємство, ми не можемо перекрити іншими видами діяльності, піти взяти кредит, щоб заплатити за якимись нашими зобов'язаннями", - повідомив він.

У результаті "Укренерго" недоплачує за найбільшою статтею витрат - компенсації ДП "Гарантований покупець" за різницю між "зеленим" тарифом та ринковою ціною.

"І сотні мільйонів гривень, які нам не платять феросплавні підприємства, не одержують в підсумковому розумінні підприємства, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії. Одним з найбільших гравців на цьому ринку є ДТЕК", - додав він.

Нагадаємо, раніше керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що піддається шантажу з моменту запуску ринку.

Зазначимо, керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук в інтерв'ю РБК-Україна, що обмеження на вироблення електроенергії за диспетчерської команди в умовах профіциту електроенергії підтверджує незалежність оператора системи.