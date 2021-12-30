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Які ФОПи можуть не використовувати касові апарати з 1 січня: роз'яснення Мінфіну

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Україна, Четвер 30 грудня 2021 14:19
Які ФОПи можуть не використовувати касові апарати з 1 січня: роз'яснення Мінфіну Фото: деякі ФОПи звільнені від обов'язку використовувати РРО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Для ФОПів першої групи застосування РРО не є обов'язковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Водночас для ФОПів другої-четвертої групи є виключення. Постановою уряду постановою встановлено, що з 1 січня 2022 року при продажу товарів (крім підакцизних) на території села ФОП дозволено не використовувати РРО/ПРРО (за умови використання розрахункових книжок та книги обліку розрахункових операцій, РК та КОРО) якщо:

  • річний обсяг розрахункових операцій не перевищує 167 мінімальних зарплат (у 2022 році - 1,09 млн грн) на один структурний (відокремлений) підрозділ;
  • така торгівля не здійснюватиметься в одному торговельному об’єкті, де також продаються підакцизні товари;
  • такими ФОП не здійснюється дистанційна торгівля, в тому числі через мережу Інтернет;
  • сільськими радами та радами об’єднаних територіальних громад не прийнято рішення про обов’язкове застосування РРО/ПРРО на території відповідних громад.

Водночас скасовано можливість не використовувати РК та КОРО при наданні послуг хімчистки, страхування та наданні туристичних та екскурсійних послуг.

Для платників єдиного податку першої групи обов’язок вести облік товарних запасів не запроваджується.

"У всіх інших випадках для платників єдиного податку другої-четвертої групи застосування РРО/ПРРО з 1 січня 2022 року стає обов'язковим", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України 17 грудня провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів (фізичних осіб-підприємців) ще на один рік.

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