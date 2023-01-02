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Костюк одолела первый основной раунд в Аделаиде

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Аделаида, Понедельник 02 января 2023 11:11
Костюк одолела первый основной раунд в Аделаиде Фото: Марта Костюк прошла третью соперницу на турнире (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк победила хозяйку кортов Джейми Форлис в рамках 1/16 финала престижного турнира в Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Adelaide International, 1/16 финала

Форлис – Костюк – 1:2 (1:6, 6:3, 4:6)

Первый сет стал бенефисом украинки. 20-летняя киевлянка молниеносно повела с брейком (3:0), а затем так и не дала возможности сопернице прийти в себя. Костюк закрыла партию за каких-то 28 минут с еще одним брейком (6:1).

А вот второй и третий сеты стали гораздо конкурентнее. Сперва Форлис в четвертом гейме "под ноль" взяла подачу украинской теннисистки, а после обратного брейка Костюк повторила трюк (с проигранным одним розыгрышем). В конце концов стабилизация ситуации позволила австралийке выиграть партию (6:3).

Очень жарко на корте стало в решающем сете. Начался он с обмена брейками. Далее соперницы сосредоточились на своих подачах. А при счете 3:2 в пользу Костюк украинка снова взяла подачу соперницы. Завершился сет, а с ним и поединок, реализацией второй ракеткой Украины матч-пойнта с третьей попытки.

В следующем раунде Костюк встретится с победительницей противостояния Рыбакина – Коллинс. 3 января же первая национальная ракетка Ангелина Калинина в рамках 1/16 финала сойдется на корте с белорусской Азаренко.

К слову, накануне составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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